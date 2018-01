Ammann vor seinen 6. Olympischen Spielen

Montag, 15. Januar 2018, 23:03 Uhr

Simon Ammann wird in Pyeongchang als erster Schweizer zum 6. Mal an Olympischen Spielen dabei sein. In unserer Serie blicken wir jeden Montag auf die bisherigen Teilnahmen des Toggenburgers zurück.

2002: «Flieg, Simi, flieg» zum Doppelgold Ohne zuvor ein Weltcup-Springen gewonnen zu haben, fliegt Ammann in Salt Lake City der Konkurrenz um die Ohren. Sieg auf der Normal- und der Grossschanze. Skisprung-Kommentator Michael Stäuble begleitet den Doppelsieg mit seinem legendären Spruch «Flieg, Simi, flieg!». Um den «Flying Harry Potter» reisst sich die Prominenz, von Doris Leuthard bis David Letterman. 2002: Ammanns erstes Olympia-Doppelgold 5:35 min, aus sportaktuell vom 15.1.2018 1998: Olympia-Premiere eines 16-Jährigen 1998 feiert Simon Ammann in Nagano seine Olympia-Premiere. Für den damals 16-Jährigen geht mit der Teilnahme ein Traum in Erfüllung. «Ich habe mich unglaublich auf die Reise nach Japan gefreut.» In den Einzelspringen klassiert sich der Toggenburger auf den Rängen 35 und 38. Sein Highlight ist das Teamspringen, in dem die Schweiz 6. wird. «Es waren ungefähr 100'000 Zuschauer da. Das waren unglaubliche Eindrücke.» Simon Ammanns Rückblick auf die Olympischen Spiele in Nagano 4:08 min, aus sportaktuell vom 8.1.2018

SRF