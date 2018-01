Eisschnelllauf-Duo bei Olympia dabei

Die Selektionskommission von Swiss Olympic hat die Eisschnellläufer Ramona Härdi und Livio Wenger für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang selektioniert.

Livio Wenger schaffte im Dezember am Weltcup in Salt Lake City als Zweiter im Massenstartrennen den Sprung aufs Podest. Zudem belegt er auch in der Gesamtwertung den 2. Platz. Zwischen Oktober und Dezember 2017 stellte der Luzerner über 1000 m, 1500 m, 3000 m und 5000 m Schweizer Rekorde auf. Wenger trainiert in einer internationalen Gruppe unter dem Neuseeländer Kalon Dobbin.

Zwei Olympia-Neulinge

Die in den Niederlanden trainierende Ramona Härdi sicherte sich den Quotenplatz im Massenstartrennen mit Rang 23 in der Weltcup-Disziplinenwertung. Das Bestresultat auf dieser Stufe gelang der Aargauerin in Heerenveen, als sie als Neunte im Halbfinal den Einzug in den Final knapp verpasste.

Härdi wird «nur» im Massenstartrennen antreten, während Livio Wenger voraussichtlich auch über 1500 m und 5000 m teilnimmt. Beide nehmen erstmals an Olympischen Spielen teil. Vor vier Jahren in Sotschi war die Schweiz im Eisschnelllauf nicht vertreten.