An den Paralympics in Pyeongchang ist Thomas Pfyl im Slalom als Neunter der beste Schweizer.

Pfyl als einziger Schweizer in den Top 10

Beim abschliessenden Slalom hatte Thomas Pfyl in der Kategorie stehend schon nach dem 1. Lauf den 9. Rang belegt. Diese Position konnte er im Entscheidungsdurchgang nicht mehr verbessern.

Damit bleibt der 31-jährige Schwyzer in Jeongseon ohne die angestrebte Medaille. Stattdessen musste sich Pfyl im 5. Einsatz mit dem 5. Top-10-Platz begnügen.

Pelit ausserhalb der Top 10

Michael Brügger und Robin Cuche traten in derselben Kategorie wie Pfyl an. Doch die beiden schieden wie 11 andere Athleten bereits im 1. Lauf aus. Der dreifache Goldmedaillen-Gewinner Theo Gmür war nicht am Start. Im Slalom der Monobob-Fahrer belegte der Tessiner Murat Pelit den 13. Rang.

Die Skirennen an den Paralympics in Südkorea werden am Sonntag mit dem Slalom der Frauen abgeschlossen.