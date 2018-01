Nordkorea nähert sich Pyeongchang weiter an

Eine Teilnahme Nordkoreas an den Winterspielen 2018 in Pyeongchang wird offenbar immer wahrscheinlicher. Ein Vertreter des Landes soll sich zu Verhandlungen zum IOC in die Schweiz begeben.

Rund einen Monat vor dem Start der Spiele in Pyeongchang nähern sich Gastgeber Südkorea und Nordkorea weiter an. Ung Chang, der Nordkorea im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vertritt, sagte am Samstag, dass Nordkorea an den Winterspielen im Süden «wahrscheinlich teilnehmen werde», wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet.

Auf dem Weg in die Schweiz

Chang habe während eines Zwischenstopps am Pekinger Flughafen einen kurzen Kommentar abgegeben. Kyodo teilte ebenfalls mit, Chang sei vermutlich auf dem Weg in die Schweiz, wo das IOC beheimatet ist, um womöglich über eine Teilnahme Nordkoreas an den Winterspielen zu diskutieren.

Die Aussage von Chang folgt einen Tag nach der Gesprächsvereinbarung der beiden Staaten für Dienstag, den 9. Januar. Das Gespräch soll im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone stattfinden. Thema soll auch eine mögliche Teilnahme Nordkoreas an den Winterspielen sein.

Kim Jong-Un zu Dialog bereit

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un hatte in seiner Neujahrsansprache Dialogbereitschaft signalisiert. Daraufhin schlug der Süden einen Gesprächstermin vor. Der Norden hatte in den vergangenen Monaten die internationale Gemeinschaft mit Raketen- und Atomwaffentests provoziert.

Sendebezug: Radio SRF, Freitag, 05.01.2018, Morgenbulletins