Tickets für «Chaempieon» mit Mona Vetsch

Grosse Olympiamomente, Witz und lockere Gespräche – das ist «Chaempieon». Während Pyeongchang 2018 begrüsst Mona Vetsch Olympialegenden und weitere Promis zum Late-Night-Talk. Möchten Sie als Publikumsgast Teil der Sendung sein?

Mona Vetsch moderiert «Chaempieon», den Late-Night-Talk zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Vom 9. bis 24. Februar begrüsst die 42-jährige Thurgauerin Olympialegenden sowie weitere prominente Gäste – jeweils zu später Stunde auf SRF zwei. Die Aufzeichnungen finden täglich ab 18:30 Uhr in der Giesserei Oerlikon in Zürich statt.

Prominente Gäste im koreanischen Strassenrestaurant

Freuen Sie sich auf Olympialegenden wie Vreni Schneider, Walter Steiner oder Sonny Schönbächler sowie auf Promis wie Christa Rigozzi, Fabian Unteregger, Hausi Leutenegger und viele mehr. Das Besondere: Die Sendung wird in einem Studio im Look eines koreanischen Strassenrestaurants produziert!

In einer fröhlichen, spontanen Runde werden die sportlichen Highlights des Tages und die grössten Momente der Schweizer Olympiageschichte besprochen. Unterhaltsame Beiträge gewähren einen speziellen Blick hinter die Kulissen der olympischen Sportarten und unerwartete Einblicke in die Schweizer Volkskultur. Wir lassen mit den Legenden historische Olympia-Momente aufleben und ermöglichen den Zuschauerinnen und Zuschauern eine Einführung in die Besonderheiten Südkoreas.

So können Sie live dabei sein

Auch Sie können live dabei sein, wenn dieser einzigartige Late-Night-Talk in der Giesserei Oerlikon produziert wird. Klicken Sie einfach auf die untenstehende Tabelle und wählen Sie eine Sendung aus. Die Platzzahl ist beschränkt, frühes Anmelden lohnt sich.