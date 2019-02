An der Heim-WM in St. Moritz vor 2 Jahren glänzte die Schweizer Auswahl mit 7 Medaillen. Kommt es in Are noch besser?

Schweizer Festspiele auch in Are?

3 Mal Gold, 2 Mal Silber, 2 Mal Bronze: So lautete die Ausbeute der Swiss-Ski-Equipe vor 2 Jahren in St. Moritz. Der Heimvorteil wurde in Edelmetall umgemünzt. An dieser Vorgabe wird sich das Schweizer Team in Are messen müssen.

Die Schweizer WM-Medaillengewinner von 2017 Wendy Holdener

Gold in der alpinen Kombination,

Silber im Slalom

Beat Feuz

Gold in der Abfahrt

Luca Aerni

Gold in der alpinen Kombination

Michelle Gisin

Silber in der alpinen Kombination

Lara Gut

Bronze im Super-G

Mauro Caviezel

Bronze in der alpinen Kombination



Und wie sehen die Chancen der Schweizerinnen und Schweizer in Are aus?

Abfahrt:

Mit 5 Podestplätzen in diesem Winter gehört Beat Feuz zu den heissesten Schweizer Medaillen-Kandidaten. Ansonsten schafften es nur noch Mauro Caviezel (einmal) und Michelle Gisin, die verletzt ausfällt, in die Top 3 in dieser Disziplin.

Super-G:

2 Podestplätze bei den Männern durch Mauro Caviezel und 2 durch Lara Gut-Behrami bei den Frauen in dieser Saison, dazu muss man auch Feuz immer auf der Rechnung haben: Es liegt also was drin, erwartet kann eine Medaille in dieser Disziplin aber nicht werden.

Riesenslalom:

Da gab es den Exploit von Thomas Tumler in Beaver Creek (2.) und Loïc Meillards Effort in Saalbach-Hinterglemm (ebenfalls Platz 2). Bei den Frauen tastete sich zuletzt Wendy Holdener in die Nähe der Podestplätze. Dennoch wäre Edelmetall in dieser Disziplin eine Überraschung.

Slalom:

Mit Daniel Yule, Ramon Zenhäusern und Meillard bei den Männern und Holdener bei den Frauen haben die Schweizer 4 heisse Eisen im Feuer. Nach Feuz in der Abfahrt die wohl grösste Chance auf eine Medaille für die Schweiz.

Alpine Kombination:

Hier wurde nur gerade ein Rennen bei den Männern in Wengen absolviert, in welchem die Schweiz die Podestplätze verpassten. Aber: 4 der 7 Medaillen in St. Moritz holten die Schweizer in dieser Disziplin. Mit Holdener, Mauro Caviezel (4. in Wengen), Carlo Janka oder Titelverteidiger Luca Aerni gibt es auch in Are diverse Kandidaten mit Podest-Potenzial.

Teamwettkampf:

In St. Moritz mussten die Schweizer im Mannschaftswettbewerb mit dem undankbaren 4. Platz vorliebnehmen. An Olympia in Peyongchang hingegen resultierte Gold, in der Besetzung Zenhäusern, Yule, Holdener und Denise Feierabend, die mittlerweile zurückgetreten ist. Auch hier liegt eine Medaille im Bereich des Möglichen.

