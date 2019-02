Während der Ski-WM in Are stellen sich 11 Swiss-Ski-Athleten einer Herausforderung, die es in sich hat:

Auf einem Brett balancierend und Tennisbälle fangend müssen in 60 Sekunden möglichst viele schwedische Persönlichkeiten erkannt werden.

Wer sammelt im Verlauf der WM die meisten Punkte? Am 17. Februar wissen wir es.

Joana Hählen zeigt sich als Schweden-Kennerin ...

Mauro Caviezel hat es nicht so mit IKEA ...

Sie machte den Anfang: Jasmine Flury