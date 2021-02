In Are 2019 gab es für die Schweizer 4 Medaillen. Wie wird die Ausbeute bei der WM 2021? Ihre Meinung ist gefragt.

2 Mal Gold, 1 Mal Silber, 1 Mal Bronze: So lautete die Ausbeute der Swiss-Ski-Equipe 2019 in Are. Die Medaillenflut von St. Moritz 2017 (7 Mal Edelmetall) blieb zwar unerreicht, dennoch reichte es in Schweden zusammen mit Norwegen auf Platz 1 des Medaillenspiegels.

Die Schweizer WM-Medaillengewinner von 2019 Wendy Holdener

Gold in der alpinen Kombination

Corinne Suter

Silber in der Abfahrt, Bronze im Super-G

Schweizer Team

Gold im Teamwettbewerb



Wie sehen die Chancen der Schweizerinnen und Schweizer in Cortina aus?

Abfahrt:

Mit 4 Podestplätzen in diesem Winter (davon 2 Siege) gehört Beat Feuz zu den heissesten Schweizer Medaillen-Kandidaten. Der andere Schweizer Podium-Fahrer Urs Kryenbühl verpasst die WM verletzt. Bei den Frauen überzeugten Corinne Suter (Sieg und 2. Platz) sowie Lara Gut-Behrami (2. Platz).

Super-G:

Mit 4 Siegen in Folge geht Gut-Behrami als Topfavoritin in den WM-Super-G. Auch Corinne Suter stand 2 Mal auf dem Podest. Im Männer-Team sorgten Mauro Caviezel (Sieg und 2. Platz) sowie Marco Odermatt (2. Platz) für die Highlights.

Riesenslalom:

Gleich 4 Schweizer schafften es in diesem Winter schon unter die Top 3. Am erfolgreichsten war Odermatt mit 4 Podestplätzen (davon ein Sieg). Auch Gino Caviezel, Justin Murisier und Loïc Meillard glänzten. Bei den Frauen reichte es Michelle Gisin (2 Mal) und Gut-Behrami (1 Mal) aufs Treppchen.

Slalom:

Die besten Resultate erzielten Ramon Zenhäusern mit 3 Podestplätzen (davon 1 Sieg) und Gisin ebenfalls mit 3 Top-3-Klassierungen (ein Sieg). Auch Wendy Holdener und Sandro Simonet fuhren je einmal aufs Podium.

Alpine Kombination:

In dieser Disziplin fanden in diesem Winter keine Rennen statt. In Cortina zählt sicher Holdener zu den Favoritinnen. Die Schwyzerin holte zuletzt 2 Mal in Folge WM-Gold.

Parallelrennen:

Erstmals stehen Parallelrennen im WM-Programm. In diesem Winter bestritten die Männer einen Parallel-Riesenslalom. Semyel Bissig und Gino Caviezel belegten die Plätze 5 und 6. Bei den Frauen überzeugte Gut-Behrami im einzigen Wettkampf mit Rang 3.

Teamwettkampf:

Die Schweiz geht als Titelverteidigerin an den Start. Auch im Südtirol sind die Medaillenchancen gross.