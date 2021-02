Im Rahmen der Live-Übertragungen der Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo sendet SRF das «Skilabor». Die SRF-Ski-Experten Tina Weirather und Marc Berthod sowie weitere Gäste nehmen verschiedene Aspekte des Ski-Sports unter die Lupe. Im oben eingebetteten Beitrag finden Sie die neuste Folge zum Thema Slalomstöcke.

Episode 8: Skibindung

Die Frauen fahren vermehrt mit einer Kunststoffplatte, die Männer greifen in erster Linie auf eine Aluplatte zurück. Warum dieser Unterschied? Und wie kann man die Skis kontrollieren? Die frühere Profi-Skirennfahrerin Tina Weirather erläutert im untenstehenden Video das Prinzip der Bindung.

Episode 7: Datenmessungen

Der Swiss-Ski-Verantwortliche Björn Bruhin gewährt besondere Insider-Einblicke. So erläutert er, was der am Skischuh angebrachte Tracker alles ermitteln kann – das Mini-Gerät funktioniert in Echtzeit wie eine Radarmessung. Weitere Details zur Datenanalyse erfahren Sie in diesem Video:

Episode 6: Kanten und Belag

Die Präparierung der Ski ist im Ski-Sport eminent wichtig. Wie die Kanten und der Belag der Ski präpariert werden, ist immer auch von den äusseren Bedingungen abhängig. Was mit «messerscharfen Kanten» gemeint ist und welche Präparierung Marco Odermatt bevorzugt, erfahren Sie in diesem Video:

Episode 5: Startgate

Bei den Parallel-Events ist ein erfolgreicher Start Basis für eine schnelle Laufzeit. Die SRF-Ski-Experten Marc Berthod und Tina Weirather erklären die Funktionsweise des Startgates. Wie man das Gate individuell anpassen kann und welcher der beiden Experten schneller aus dem Start kommt, erfahren Sie in diesem Video:

Episode 4: Skischuhe

Für SRF-Expertin Tina Weirather hat der Skischuh eine grössere Bedeutung als der Ski. Die Unterschiede im Speedzirkus und im technischen Bereich sind markant. Welche diese genau sind – und was Lara Gut-Behrami mit einem Föhn am Start macht, erfahren Sie in diesem Video:

Episode 3: Airbags

Seit mehreren Jahren sind die Athleten im Ski-Zirkus mit Airbags unterwegs. Auf Wunsch der FIS wurden diese nach Vorbild im Motorsport entwickelt. Was Marco Odermatt zu den Airbags sagt und wie SRF-Moderator Lukas Studer den Airbag im Selbstversuch erlebt, erfahren Sie im Video:

Episode 2: Abfahrtski

Abfahrtskis sind im Minimum 2,18 Meter lang. Die Länge führt dazu, dass der Ski laufruhig bleibt. Hauptbestandteil der Latten ist nach wie vor Holz. Welche weiteren Materialien verarbeitet sind und welche Eigenschaften die Bindung aufweist, erfahren Sie im Video:

Episode 1: Skibrillengläser

Skibrillengläser gibt es mittlerweile in allen Formen und Farben. Die Auswahl für die Athleten ist dementsprechend riesig. Trotzdem haben die Skifahrer ihre eigenen Vorlieben. Welche Tricks man gegen das Anlaufen der Brille anwendet erfahren Sie im Video: