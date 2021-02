In Cortina fand Maria Walliser nach 34 respektive 32 Jahren jeweils eine Nachfolgerin als letzte Schweizer Weltmeisterin in den Disziplinen Super-G (Lara Gut-Behrami) und Abfahrt (Corinne Suter). Am Donnerstag wurde auch Sonja Nef (Weltmeisterin 2001) im Riesenslalom von Gut-Behrami abgelöst.

Am Samstag könnte die Reihe nun an Vreni Schneider sein. Die Elmerin feierte 1991 in Saalbach-Hinterglemm ihren einzigen Weltmeistertitel im Slalom. Seither gab es für die Schweiz nur noch 2 Medaillen in dieser Disziplin: 1997 gewann Karin Roten Bronze, 2017 holte Wendy Holdener Silber.

Eine Schweizer Slalom-Weltmeisterin in Cortina? Unrealistisch ist dieser Gedanke keineswegs.

Die Top-Favoritinnen

Petra Vlhova (SVK)

Katharina Liensberger (AUT)

Mikaela Shiffrin (USA)

Michelle Gisin (SUI)

Wendy Holdener (SUI)

Es ist eindrücklich, wie diese 5 Fahrerinnen den Frauen-Slalom in dieser Saison dominieren. In den 5 bisherigen Weltcup-Rennen gingen 24 von 25 (!) möglichen Top-5-Plätzen an dieses Quintett. Einzig in Zagreb konnte Erin Mielzynski (CAN) als Fünfte in diese Phalanx eindringen (Holdener wurde Sechste).

So ist der bisherige Slalom-Winter für die Top 5 verlaufen: Petra Vlhova hat als Einzige mehr als ein Rennen gewonnen. Sie triumphierte gleich dreimal. Katharina Liensberger stand immer auf dem Podest, fuhr aber keinen Sieg ein. Mikaela Shiffrin, die Slalom-Weltmeisterin der Jahre 2013, 2015, 2017 und 2019, hat jede Klassierung von 1 bis 5 genau einmal erreicht. Michelle Gisin ist eine von 3 Saisonsiegerinnen. Sie setzte sich in Semmering durch. Wendy Holdener ist sozusagen die «Aussenseiterin unter den Favoritinnen». Sie stand nur einmal als Dritte auf dem Podest.

Es ist kaum vorstellbar, dass am Samstag keine dieses Quintetts zuoberst auf dem Podium stehen wird. In den bisherigen Rennen in Cortina haben klar Shiffrin (kompletter Medaillensatz) und Liensberger (Gold und Bronze) den stärksten Eindruck hinterlassen. Für die Kombi-Dritte Gisin und die Kombi-Zweite Vlhova setzte es zuletzt im Riesenslalom Enttäuschungen ab. Holdener lief es an der WM bislang noch nicht nach Wunsch.

Die weiteren Schweizerinnen

Camille Rast

Mélanie Meillard

Vor allem auf Camille Rast darf man gespannt sein. Im letzten Weltcup-Slalom vor der WM qualifizierte sie sich beim Nachtrennen in Flachau mit Startnummer 57 als 14. für den Final-Durchgang und wurde am Ende sensationell Sechste. In Cortina darf sie zudem viel früher starten, was die 21-Jährige für einen Coup ausnützen könnte.

Das Podest der letzten WM