An drei Grossanlässen in Folge haben die Schweizer Frauen Kombinations-Gold abgeräumt: Wendy Holdener gewann an den Weltmeisterschaften 2017 und 2019, Michelle Gisin an den Olympischen Spielen 2018. Geht diese fantastische Serie am Montag weiter? Die Chancen sind intakt:

Die Favoritinnen

Petra Vlhova (SVK)

Michelle Gisin (SUI)

Mikaela Shiffrin (USA)

Wendy Holdener (SUI)

Federica Brignone (ITA)

SRF-Kommentator Marco Felder sieht Vlhova in der Pole Position. Neben ihrer unbestrittenen Slalom-Stärke hat die Slowakin im letzten Super-G von Garmisch (2.) gezeigt, dass sie auch im Speedbereich bereit ist.

Legende: Das wollen wir wieder sehen An der WM vor 4 Jahren gab es durch Wendy Holdener (r.) und Michelle Gisin einen Schweizer Doppelsieg. Keystone

Gisin ist laut Felder im Slalom «stark wie nie». Im Super-G fuhr sie heuer dreimal in die Top 11 und kann sich berechtigte Hoffnungen machen, den Rückstand im Super-G in Grenzen zu halten.

Frauen-Kombination am Montag Die Alpine Kombination der Frauen besteht aus einem Slalomlauf (11:00 Uhr) und einem Super-G (14:30). In der SRF Sport App führen wir Sie ab dem Morgen auf das Rennen heran. Die Übertragung auf SRF zwei beginnt um 10:40 Uhr. Auch die Siegerehrung, die eine halbe Stunde nach Rennschluss stattfindet, übertragen wir live.

Titelverteidigerin Holdener hat ihren verletzungsbedingten Trainingsrückstand aufgeholt. Die Schwyzerin konnte sich nach eigenen Aussagen fokussiert auf die Kombination vorbereiten. Auf das Rennen freut sie sich, auch wegen eines besonderen Aspekts: «Die Startnummer der Weltmeisterin zu tragen, ist ein schöner Moment.»

Shiffrin bestritt bislang noch nie eine WM-Kombination. Doch in Pyeongchang fuhr sie zu Silber. Ausserdem intensivierte die Amerikanerin, die auch im klassischen Super-G an den Start geht, ihr Speedtraining. Brignone hat die letzten 4 Weltcup-Kombinationen gewonnen. Die italienische Speedspezialistin könnte davon profitieren, dass der untere Teil des Slaloms auf der weniger anspruchsvollen Abfahrtsstrecke ausgesteckt wird.

Die Aussenseiterinnen

Nur wenn es im Favoritinnen-Quintett zu Ausfällen kommt, rechnet SRF-Kommentator Felder damit, dass andere Fahrerinnen wie die italienische Speed-Fahrerin Marta Bassino in die Medaillenverteilung eingreifen können.

Die weiteren Schweizerinnen

Priska Nufer

Jasmina Suter

Nufers bislang bestes Kombi-Ergebnis im Weltcup ist ein 8. Platz in Crans-Montana 2019. Die Obwaldnerin steigt optimistisch in die WM: «Diese Saison hat mir nach schwierigen Jahren Selbstvertrauen gegeben.» Weil wetterbedingt Slalom- und Super-G-Lauf getauscht wurden, verzichten Lara Gut-Behrami und Corinne Suter auf eine Teilnahme. Dafür wurde Jasmina Suter nachnominiert.

Das Podest an der letzten WM