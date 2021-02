WM-Silber (2013) und WM-Bronze (2017) hat sich Lara Gut-Behrami (damals noch als «Gut») im Super-G bereits geholt. Noch selten standen die Chancen, den Medaillensatz zu komplettieren, so gut wie in diesem Jahr.

Die Top-Favoritin

«Ich bin in der Lage, trotz Müdigkeit solche Läufe abzurufen», meinte Gut-Behrami vor einer Woche in Garmisch-Partenkirchen. Sie hatte gerade im 5. Saison-Super-G den 4. Sieg in Folge eingefahren.

Ihre Weltcup-Siege 27 bis 30 erfolgten in eindrücklicher Manier: Beim Heim-Rennen in Crans-Montana deklassierte sie die Konkurrenz mit einem Vorsprung von 0,93 s und mehr, und auch bei den 2 Auftritten in Garmisch konnten ihre Gegnerinnen kaum mit der Tessinerin mithalten.

Nun ist die 29-Jährige zu ihrer unglaublichen Form hin auch noch ausgeruht – wer soll sie jetzt noch stoppen?

Die Mit-Favoritinnen

Corinne Suter (SUI)

Tamara Tippler (AUT)

Ester Ledecka (CZE)

Petra Vlhova (SVK)

Mit Corinne Suter hat die Schweiz ein 2. heisses Eisen im Feuer. Die Disziplinen-Siegerin von letzter Saison kam in diesem Winter noch nicht ganz wie gewünscht auf Touren, hat aber mit den Plätzen 2, 3, 5, 7 und 9 ihre Konstanz eindrücklich untermauert.

Super-G der Frauen am Dienstag Die Frauen starten am Dienstag um 13:00 Uhr in den WM-Super-G. In der SRF Sport App führen wir Sie ab dem Morgen auf das Rennen heran. Die Übertragung auf SRF zwei beginnt um 12:40 Uhr. Auch die Siegerehrung, die eine halbe Stunde nach Rennschluss stattfindet, übertragen wir live.

Auch Tamara Tippler hat 3 Top-5-Plätze zu verzeichnen und gilt als grosse Hoffnung Österreichs. Für Überraschungen sorgen könnten Ester Ledecka und Petra Vlhova. Erstere hatte bereits bei Olympia 2018 mit Gold alle verblüfft und zudem das 1. Saisonrennen gewonnen, die Gesamtweltcup-Führende Vlhova ihrerseits hat zuletzt mit einem 2. Platz gezeigt, dass sie auch im Speed etwas reissen kann.

Das Italienerinnen-Duo

Federica Brignone

Marta Bassino

Mit Federica Brignone und Marta Bassino dürfen sich auch 2 Italienerinnen Medaillen-Chancen ausrechnen. Beide zeichnen sich durch Konstanz aus und fuhren in diesem Winter regelmässig in die Top 10 und insgesamt 3 Mal aufs Podest.

Die grosse Abwesende im italienischen Team ist Abfahrtsdominatorin Sofia Goggia, die nach einem Sturz Ende Januar in Garmisch für die gesamte restliche Saison ausfällt.

Die weiteren Schweizerinnen

Michelle Gisin

Priska Nufer

Neben Gut-Behrami und Suter dürfte Gisin im Schweizer Lager die grössten Medaillen-Chancen haben. Die Allrounderin wartet in diesem Winter noch auf ein absolutes Top-Ergebnis im Super-G, kann aber insgesamt 5 Karriere-Rangierungen in den Top 5 ins Feld führen. Nufer sorgte in diesem Winter mit den Plätzen 6 und 8 für Ausrufezeichen.

Die Titelverteidigerin

Mikaela Shiffrin hat einiges vor in Cortina. Mit 4 Rennen fährt sie ihr persönliches Rekord-Programm an einer WM. Auch zur Titelverteidigung im Super-G tritt die 5-fache Gold-Gewinnerin an – ohne ein einziges Rennen in diesem Winter bestritten zu haben. Einen Sieg hält sie für unrealistisch: Zu stark in Form sei aktuell Gut-Behrami, so die US-Amerikanerin.

Das Podest an der letzten WM