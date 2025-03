Nachwuchs-WM in Italien

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Gold im Super-G Jasmin Mathis. Swiss-Ski

Jasmin Mathis holt an der Nachwuchs-WM im Ski alpin in Tarvisio (ITA) Gold im Super-G.

Kurz darauf sichert sich Sandro Manser Silber in der gleichen Disziplin.

Der Super-G ist Teil der Team-Kombination. Die Slalomfahrerinnen und -fahrer sind am Nachmittag im Einsatz.

Nächstes Schweizer WM-Gold bei der Junioren-WM im nordostitalienischen Tarvisio: Die 20-jährige Jasmin Mathis setzte sich im Super-G vor der Österreicherin Leonie Zegg (+0,27 Sekunden) und der Italienerin Sara Thaler (+0,29) durch. Es ist bereits die 2. Medaille für Mathis nach Silber in der Abfahrt.

Unter anderem liess sie die Weltcup-erfahrene Stefanie Grob (5.) hinter sich. Sina Fausch wurde als drittbeste Schweizerin 10.

Weil der Super-G auch für die Teamkombination zählt, stehen die Chancen auf eine nächste Schweizer Medaille gut. Mathis' Slalom-Partnerin ist Dania Allenbach. Grob geht mit Faye Buff an den Start, Fausch mit Shaienne Zehnder. Das 4. Schweizer Duo bilden Alina Willi (26. im Super-G) und Sue Piller.

Manser nur um 0,05 Sekunden geschlagen

Kurz nach dem Gold von Mathis sorgte Sandro Manser für das nächste Schweizer Edelmetall. Der 19-Jährige holte im Super-G, der ebenfalls den 1. Teil der Team-Kombination bildete, die Silbermedaille. Manser durfte sogar lange vom Weltmeistertitel träumen. Doch mit Startnummer 23 übertrumpfte ihn noch der Deutsche Benno Brandis – um winzige 5 Hundertstelsekunden.

Bitter ist dies vor allem auch für Philipp Kälin, der bis vor Brandis' Start auf dem Bronzerang gelegen hatte und sich am Ende mit dem undankbarem 4. Platz begnügen musste. Kälin, der am Donnerstag in der Abfahrt Silber gewonnen hatte, fehlten 0,16 Sekunden zur Bronzemedaille, die der Österreicher Matthias Fernsebner holte. Unmittelbar dahinter reihte sich Gabin Janet mit einem Rückstand von 0,03 Sekunden auf Kälin auf dem 5. Rang ein.

Folgt in der Team-Kombi die nächste Medaille?

Der Slalom der Team-Kombination beginnt um 14:30 Uhr. Robert Clarke bildet zusammen mit Manser ein Duo und wird als letzter Starter um Gold fahren. Kälins Partner ist Giuliano Fux, Janet spannt mit Jack Spencer zusammen.