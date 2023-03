Legende: Spätzünder Marco Fischbacher blüht in dieser Saison richtig auf. key/Urs Flueeler

Europacup: Fischbacher siegt im Riesenslalom

Marco Fischbacher ist im ersten von zwei Riesenslaloms in Gällivare (SWE) zu seinem 1. Europacup-Sieg gefahren. Der Toggenburger führte schon nach dem 1. Lauf und distanzierte Kaspar Kindem (NOR) letztlich um eine Zehntelsekunde. 3. wurde Alex Vinatzer (ITA), unmittelbar vor Semyel Bissig. Der 26-jährige Fischbacher, der seit 2018 im Europacup fährt, fuhr im Dezember 2022 erstmals in die Top 10, vor Monatsfrist erstmals aufs Podest (3. in Folgaria).