Legende: Wohl keiner ist unbestrittener als er Überflieger Marco Odermatt. Keystone/Giovanni Zenoni

Nur Nufer ins A-Kader zurückgestuft

Acht Fahrer und sechs Fahrerinnen gehören in der nächsten Saison der Nationalmannschaft von Swiss-Ski an. Bei den Männern bilden nach den Rücktritten von Beat Feuz und Mauro Caviezel die «Bisherigen» Gino Caviezel, Niels Hintermann, Loïc Meillard, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin und Daniel Yule mit dem aus dem A-Kader wieder aufgestiegenen Ramon Zenhäusern die Nationalmannschaft. Ins oberste Frauen-Kader sind Jasmine Flury, Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Joana Hählen, Wendy Holdener und Corinne Suter eingeteilt. Priska Nufer hat nach einer Rückstufung nun den A-Kader-Status inne.

Slowenin Hrvoat hat doch noch nicht genug

Meta Hrovat kehrt zurück in den alpinen Ski-Weltcup. Dies bestätige Sloweniens Ski-Chef Janez Slivnik an einer Medienkonferenz. Kurz vor dem ersten Saisonrennen im letzten Winter hatte die Riesenslalom-Spezialistin überraschend ihren Rücktritt gegeben. Den Schritt begründete Hrovat damals auf Instagram damit, dass sie das «Funkeln in den Augen» verloren habe. Nun ist die 25-Jährige zurück und will ihr Palmarès von 4 Riesen-Podestplätzen im Weltcup weiter ausbauen.