Wenger entthront Durrer

Fabienne Wenger ist die neue Schweizer Meisterin in der Abfahrt. Die 17-jährige Bernerin setzt sich in Davos 9 Hundertstel vor der Titelverteidigerin Delia Durrer durch. Bronze geht an Stephanie Jenal. Wenger hatte sich vor zwei Wochen in Zinal auch den Meistertitel bei den Juniorinnen geholt. Auf internationaler Bühne schaffte es die Allrounderin aus dem Diemtigtal in diesem Winter in 8 FIS-Rennen und 4 verschiedenen Disziplinen auf das Podest, zweimal gewann sie. Mit Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury, Priska Nufer, Joana Hählen und Michelle Gisin standen die 5 besten Schweizer Abfahrerinnen der Weltcup-Saison nicht am Start.