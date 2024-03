Legende: Wartete erneut vergebens auf einen Start Lara Gut-Behrami (Archiv). imago images/Cover-Images

Wetter verhindert auch 2. Abfahrtstraining in Kvitfjell

Auch das zweite Abfahrtstraining der Frauen in Kvitfjell ist wegen schlechter Sicht und anhaltendem Schneefall abgesagt worden. Dies, nachdem der Startzeitpunkt mehrmals nach hinten geschoben wurde. Bereits das 1. Training in Norwegen am Donnerstag hatte aufgrund des Wetters nicht durchgeführt werden können. Was das für die geplante Abfahrt am Samstag bedeutet, ist derzeit unklar. Es muss zwingend ein Training durchgeführt werden, damit das Rennen gefahren werden darf. In diesem Winter wurden im Weltcup der Frauen bereits sieben Speed-Rennen abgesagt. Zuletzt konnten die Rennen in Garmisch-Partenkirchen (je eine Abfahrt und ein Super-G) sowie in Val di Fassa (zwei Super-G) aufgrund der Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden.

00:52 Video Archiv: Zweiter Super-G von Val di Fassa abgesagt Aus Sport-Clip vom 25.02.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.