Suter soll «bald zurück sein»

Corinne Suter meldete sich nach ihrem schweren Sturz am vergangenen Freitag in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo erstmals zu Wort. «Das hat weh getan. Ich kann im Moment nicht viel sehen, aber zum Glück ist mein Körper in Ordnung. Ich werde bald zurück sein», schrieb die Abfahrts-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin auf Instagram. Dazu postete sie ein Bild mit ihrem arg lädierten Gesicht. Zum Schluss fügte sie noch an: «Die Engel sind näher, als du denkst.» Viel Zeit bleibt Suter nicht. Die WM in Courchevel und Méribel beginnt am 6. Februar, zwei Tage später steht der Super-G der Frauen auf dem Programm. Am 11. Februar startet sie als Titelverteidigerin zur Abfahrt.