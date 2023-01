Legende: Für die Abfahrten am Freitag und Samstag bereit Lara Gut-Behrami. Keystone/AP/Alessandro Trovati

Cortina: Gut-Behrami 5. im 2. Training

Im 2. Abfahrtstraining in Cortina d'Ampezzo (ITA) hat Sofia Goggia ihre Ambitionen angemeldet. Die Einheimische verwies Isabella Wright (USA) und Ragnhild Mowinckel (NOR) auf die Plätze 2 und 3. Lara Gut-Behrami, die im 1. Training am Mittwoch noch die schnellste Zeit aufgestellt hatte, war diesmal als 5. (+0,80 Sekunden) erneut beste Schweizerin. Corinne Suter (9.), Joana Hählen (11.) und Priska Nufer (15.) klassierten sich ebenfalls in den ersten 15. In Cortina stehen am Freitag und Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G auf dem Programm. Alle Rennen sehen Sie live bei SRF.

Junioren-WM: Gold und Bronze zum Auftakt

Bei der Junioren-WM in St. Anton hat die 18-jährige Stefanie Grob die Goldmedaille in der Abfahrt gewonnen. Grob setzte sich 3 Hundertstel vor der Italienerin Vicky Bernardi durch. Grob ist nach der Olympiasiegerin Corinne Suter (2014) und Juliana Suter (2019) die dritte Schweizer Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt in den letzten 10 Jahren. Eine Medaille gab es auch bei den Männern. Der 19-jährige Livio Hiltbrand belegte hinter dem Rok Aznoh (SLO) und Alban Elezi Cannaferina (FRA) Platz 3.