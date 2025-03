Per E-Mail teilen

Legende: Doch nicht Europacup-Gesamtsieger Lenz Hächler. IMAGO / Eibner Europa

Hächler im letzten Rennen überholt

Lenz Hächler hat den Gesamtsieg im Europacup verpasst. Der Zuger büsste seine Führung im letzten Rennen ein. Hächler trat zum abschliessenden Slalom in Oppdal mit 7 Punkten Vorsprung auf den Norweger Oscar Andreas Sandvik an. Nach dem 1. Lauf hatte der Innerschweizer noch vor dem Norweger gelegen, schied im 2. Durchgang aber aus. Sandvik dagegen stiess vom 8. auf den 2. Platz hinter dem Österreicher Simon Rüland vor und liess sich 80 Punkte notieren. Als Gesamtsieger hat Sandvik, der sich auch als bester Slalom-Fahrer auszeichnen liess, im nächsten Winter im Weltcup in allen Disziplinen einen gesicherten Startplatz.