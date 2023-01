Legende: Auch am Freitag kein Training Pistenarbeiter und Fahrerinnen bei der Besichtigung. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Keine Abfahrt in St. Anton möglich

Weil am Freitag auch das zweite Training wetterbedingt abgesagt werden musste, kann die geplante Abfahrt der Frauen in St. Anton am Samstag nicht stattfinden. Die Organisatoren im Tirol haben sich entschieden, das Programm umzukrempeln. Statt einer Abfahrt und eines Super-G sollen in St. Anton am Wochenende nun zwei Super-G-Rennen durchgeführt werden. Nach aktuellen Angaben erfolgt der Super-G-Start am Samstag um 11:00 Uhr.