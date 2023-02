Legende: Steigt wieder einmal in die Slalom-Ski Lara Gut-Behrami. imago images / ZUMA

Gut-Behrami wird die WM-Kombination bestreiten

Lara Gut-Behrami steht an der Ski-WM in Courchevel/Méribel überraschend früh im Einsatz. Die Tessinerin bestreitet am Montag den Kombinations-Wettkampf. Lara Gut-Behrami bildet mit der zweifachen Olympiasiegerin Michelle Gisin, der zweifachen Weltmeisterin Wendy Holdener und Priska Nufer das Schweizer Quartett. Letztmals beendete Gut-Behrami vor fünf Jahren in Lenzerheide eine solche Prüfung. Im folgenden Winter an der WM in Are in Schweden bestritt sie lediglich die Abfahrt als zusätzliches Training. An der WM vor sechs Jahren in St. Moritz hatte die Tessinerin beim Einfahren für den Kombinations-Slalom einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Die Kombinations-Wettbewerbe bestehen aus einem Super-G und einem Slalom-Lauf.