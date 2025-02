Legende: Nach einem Monat aus dem künstlichen Koma erwacht Tereza Nova, hier beim Weltcup in Cortina. Getty/Francesco Scaccianoce

Novas Zustand «stabil»

Knapp 4 Wochen nach ihrem schweren Sturz im Training zur Abfahrt in Garmisch ist Tereza Nova aus dem künstlichen Koma erwacht. Dies teilte der tschechische Skiverband am Donnerstag mit. Der Zustand der 27-Jährigen ist nun so stabil, dass sie von der Unfallklinik Murnau in ihre Heimat transportiert werden kann. Dort wird sie unter der Aufsicht von Fachärzten weitere Untersuchungen und eine anschliessende Rehabilitationsphase durchlaufen. Die Speedspezialistin hatte beim Sturz am 24. Januar auf der Kandahar-Piste ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit Blutungen, eine Verletzung der Halsschlagader und einen Bruch der Augenhöhle erlitten.