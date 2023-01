Junioren-WM: 3 weitere Medaillen für die Schweiz

An der Junioren-WM in St. Anton haben Livio Hiltbrand und Lenz Hächler im Super-G für einen Schweizer Doppelsieg gesorgt. Hiltbrand, am Donnerstag Dritter in der Abfahrt, setzte sich 3 Hundertstel vor seinem Teamkollegen durch. Von 72 Athleten schafften es nur 34 ins Ziel.

Die zweite Medaille im zweiten Rennen sicherte sich Stefanie Grob. Nach Gold in der Abfahrt am Donnerstag doppelte die Appenzellerin im Super-G nach und holte Silber. Grob musste sich in den Tiroler Alpen einzig Laura Colturi geschlagen geben. Die 16-jährige Italienerin geht für Albanien an den Start.

Universiade: Schweizer Mixed-Team erst im Final geschlagen

Nur einen Tag nach der Silbermedaille von Eric Wyler hat das Schweizer Ski-Team an der Univerisade in Lake Placid den nächsten Erfolg gefeiert: Domenica Mosca, Aaron Mayer, Svenja Pfiffner und Morris Blom holten Silber im Mixed Team Event. Das Quartett besiegte auf dem Weg in den Final unter anderem das favorisierte Team aus Frankreich. Im Final musste es sich den Schweden geschlagen geben. Es ist bereits die 6. Schweizer Medaille an den World University Games in den USA.