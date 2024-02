Shiffrin peilt Comeback in Are an

Legende: Braucht weiterhin Geduld Mikaela Shiffrin. Keystone/AP Photo/Gabriele Facciotti

Shiffrin wohl auch nicht im Val di Fassa und in Kvitfjell

Mikaela Shiffrin verpasst voraussichtlich auch die Speed-Rennen im Val di Fassa und in Kvitfjell. Wie die Amerikanerin mitteilt, strebt sie ein Comeback in Are an. Im schwedischen WM-Ort von 1954, 2007 und 2019 finden am 9. und 10. März ein Riesenslalom und ein Slalom statt. Bei einer Verbesserung der Symptome sei eine frühere Rückkehr in den Weltcup möglich. Shiffrin hatte sich bei ihrem Sturz Ende Januar in Cortina d'Ampezzo eine Aussenbandverletzung im linken Knie zugezogen. Während ihrer Abwesenheit musste die amerikanische Rekordsiegerin die Führung im Gesamtweltcup an Lara Gut-Behrami abgeben.