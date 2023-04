Legende: Bald wieder auf der Weltcup-Piste zu sehen Meta Hrovat. Keystone/Gian Ehrenzeller

Slowenin Hrvoat hat doch noch nicht genug

Meta Hrovat kehrt zurück in den alpinen Ski-Weltcup. Dies bestätige Sloweniens Ski-Chef Janez Slivnik an einer Medienkonferenz in Ljubljana. Kurz vor dem ersten Saisonrennen im letzten Winter hatte die Riesenslalom-Spezialistin überraschend ihren Rücktritt gegeben. Den Schritt begründete Hrovat damals auf Instagram damit, dass sie das «Funkeln in den Augen» verloren habe. Nun ist die 25-Jährige zurück und will ihr Palmarès von 4 Riesen-Podestplätzen im Weltcup weiter ausbauen.