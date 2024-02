Legende: Landete im Training in den Fangnetzen Adrian Sejersted. IMAGO / NTB

Mehrmonatige Pause für Sejersted

Der am Freitag im Training für die Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell gestürzte Adrian Sejersted muss die Saison vorzeitig beenden. Der 29-jährige Norweger renkte sich beim Sturz die Schulter aus, was eine mehrmonatige Pause zur Folge hat. Sejersted war der einzige verbliebene erfahrene Speedfahrer in der norwegischen Mannschaft, nachdem Teamleader Aleksander Kilde nach seinem Sturz in Wengen die Saison ebenfalls vorzeitig abbrechen musste. In der Lauberhorn-Abfahrt vom Originalstart fuhr Sejersted mit Platz 4 sein Saisonbestresultat heraus.