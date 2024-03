Legende: Zum 2. Mal bei den «Grossen» Lenz Hächler. SRF

14 Schweizer am Weltcupfinale

Junioren-Weltmeister Lenz Hächler wird am Sonntag beim Weltcupfinale in Saalbach erstmals einen Slalom auf höchster Stufe fahren. Der 20-Jährige hatte im Dezember beim Riesenslalom in Alta Badia erstmals Weltcup-Luft geschnuppert. Loïc Meillard, der die 400-Punkte-Grenze weit übertroffen hat, ist von Swiss-Ski für alle 4 Disziplinen des Doppel-Wochenendes gemeldet. Falls er die Abfahrt wirklich bestreitet, wäre es sein erst 2. Abfahrts-Start nach Beaver Creek 2022. Das Aufgebot im Detail:

Riesenslalom (16.03.) : Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Gino Caviezel

: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Gino Caviezel Slalom (17.03.) : Loïc Meillard, Daniel Yule, Marc Rochat, Luca Aerni, Lenz Hächler

: Loïc Meillard, Daniel Yule, Marc Rochat, Luca Aerni, Lenz Hächler Super-G (22.03.) : Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Justin Murisier, Loïc Meillard, Gino Caviezel

: Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Justin Murisier, Loïc Meillard, Gino Caviezel Abfahrt (23.03.): Marco Odermatt, Niels Hintermann, Justin Murisier, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Loïc Meillard

01:15 Video Archiv: Hächler holt Slalom-Gold an der Junioren-WM Aus Sport-Clip vom 02.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.