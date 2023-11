Legende: Die Windböen waren zu stark In Zermatt/Cervinia. Keystone/Jean-Christophe Bott

Training in Zermatt abgesagt

Nachdem am Donnerstag das 1. Training in Zermatt/Cervinia hatte stattfinden können, machte das Wetter am Freitag bereits wieder nicht mit. Der letzte Probelauf für die beiden geplanten Frauen-Abfahrten vom Wochenende (jeweils ab 11:30 Uhr live auf SRF zwei) musste wegen starken Windes abgesagt werden. Da wenigstens ein Training über die Bühne gehen konnte, steht den Rennen zumindest sportlich nichts im Weg. Petrus wird aber auch am Samstag und Sonntag das letzte Wort haben.

01:34 Video 1. Training vom Donnerstag: Österreicherinnen dominieren – Suter vorne dabei Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.