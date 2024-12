Die Ski-Saison ist noch jung. Aktuell gastiert der Männer-Tross in Beaver Creek. An der 4. Weltcup-Station wird endlich die Speed-Saison eingeläutet: am Freitag mit einer Abfahrt und am Samstag mit einem Super-G.

Zwischen diesen beiden Rennen wird am Samstagnachmittag auf SRF zwei von ca. 14:25 Uhr bis 15:10 Uhr die Lancierung der schnellen Alpin-Disziplinen thematisiert. Zu Gast im SRF-Studio wird Experte Beat Feuz sein. Er wird zum Speed-Auftakt im Gespräch mit Moderator Sascha Ruefer seine ersten gewonnenen Eindrücke vom Geschehen im US-Bundesstaat Colorado auf der legendären «Birds of Prey»-Piste teilen und einordnen.

Im rund 45-minütigen Zeitfenster unter dem Motto «Schwerpunkt Ski alpin» ist auch nochmals der Besuch von Niels Hintermann vom letzten Sonntag im «Sportpanorama» zu sehen. Der an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Speed-Spezialist äusserte sich dabei nach seiner abgeschlossenen ersten Therapie-Phase.