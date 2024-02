Stefanie Grob holt an der Junioren-WM in Châtel ihre zweite Medaille. Im Riesenslalom belegt sie Platz 2.

Legende: Musste sich nur einer Konkurrentin geschlagen geben Stefanie Grob (Archivbild). imago images/Eric Dubost

Nach Bronze in der alpinen Teamkombination am Mittwoch hat Stefanie Grob an den Junioren-Weltmeisterschaften in Châtel (FRA) im Riesenslalom auch eine Einzel-Medaille geholt. Im Riesenslalom musste sich die Appenzellerin nur der Kanadierin Britt Richardson geschlagen geben und fuhr wie bereits vor einem Jahr zu Silber.

Auf Richardson büsste Grob insgesamt 0,81 Sekunden ein, konnte den 2. Platz nach dem 1. Lauf aber konservieren. Die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi durfte über Bronze jubeln. Mit Janine Mächler klassierte sich eine weitere Schweizerin in den Top 10. Sie wurde 6.

Die 19-jährige Grob heimste bereits die 6. Medaille an Junioren-Weltmeisterschaften ein. Vergangenes Jahr hatte sie in St. Anton je 2 Gold- und Silbermedaillen abgeräumt. Für Swiss-Ski gab es in Châtel bisher in allen 5 Einzelrennen Edelmetall. Insgesamt stehen 7 Schweizer Medaillen zu Buche.