«Looking for Sunshine» – Ein Jahr im Leben von Lara Gut

Der Film in voller Länge

Legende: Video Looking for Sunshine - Ein Jahr im Leben von Lara Gut abspielen. Laufzeit 34:47 Minuten.

Mit eineinhalb Jahren stand sie zum ersten Mal auf ihren Skiern, mit 17 gewann sie schon ihre ersten Weltcup-Rennen: Lara Guts Weg als Ski-Profi schien vorgezeichnet. Die heute 27-Jährige hat während ihrer Karriere bereits viele Höhen und Tiefen erlebt.

Auf der Suche nach ihrem eigenen Weg gerät die Tessinerin in ein Spannungsfeld zwischen persönlicher Erfüllung und öffentlicher Erwartung. Sie will die beste Skifahrerin der Welt sein, wird von allen gefeiert und bejubelt, und doch ist sie einsam und unsicher, ob sie das Richtige tut.

Dokumentarfilm blickt hinter die Fassade

«Looking for Sunshine» heisst der Film von Niccolò Castelli, der Gut mehrere Monate begleitete. Er entdeckte dabei eine Welt, die weniger aufregend ist als jene, die er sich aus dem Fernsehen vorgestellt hatte: Guts Alltag zeichnet sich aus durch hartes Training, ständige Wiederholung und einer Handvoll Menschen in ihrer Nähe.

Castelli steigt beim Sieg im Gesamtweltcup 2016 ein, dokumentiert die schwere Knieverletzung und das Comeback auf der Skipiste.

SRF zwei strahlte «Looking for Sunshine» am 2. Januar 2019 aus. Hier können Sie den Film in voller Länge Nachschauen.