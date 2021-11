Die Rubrik mit SRF-Ski-Experte Marc Berthod geht in die zweite Staffel. Nun ist Ihre Meinung gefragt.

Bald geht es wieder los mit «Ein Fall für Berthod». Dabei entscheiden die User, welche Aufgaben der SRF-Skiexperte während des Ski-Winters lösen soll. Bei den Speedrennen in Übersee ist Berthod also wieder in geheimer Mission unterwegs – aber auf welcher? Hier können Sie abstimmen!

In der 1. Staffel hatte Berthod schon einige knifflige Herausforderungen zu meistern: So musste er beispielsweise die Zimmeraufteilung der Swiss-Ski-Athleten herausfinden, deren «Cuche-Flip-Skills» checken und den besten Witzeerzähler ausfindig machen.