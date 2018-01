Holdener in Oslo Zweite – erster Podestplatz für Meillard

Schweizer Festspiele beim City-Event in Oslo: Wendy Holdener wird Zweite, Melanie Meillard fährt als Dritte erstmals aufs Podest. Die Siege holen sich Mikaela Shiffrin und Andre Myhrer.

Das Podest

Frauen

1. Mikaela Shiffin (USA)

2. Wendy Holdener

3. Melanie Meillard

Bereits nach dem Viertelfinal war klar gewesen, dass es eine Schweizerin beim Parallel-Slalom in Oslo aufs Podest schaffen würde. Denn Holdener und Meillard bildeten einen rein schweizerischen Halbfinal. Die Schwyzerin behielt dabei die Oberhand gegen die Romande, die sich im Viertelfinal um eine winzige Hundertstelsekunde gegen die Slowakin Petra Vlhova durchgesetzt hatte.

Meillard setzte sich im Anschluss im kleinen Final gegen die Schwedin Frida Hansdotter durch und feierte damit ihren 1. Podestplatz im Weltcup. Holdener musste sich im Final der Technik-Dominatorin Shiffrin geschlagen geben.

Männer

1. Andre Myhrer (Sd)

2. Michael Matt (Ö)

3. Linus Strasser (De)

Die weiteren Schweizerinnen und Schweizer

Für Luca Aerni und Daniel Yule bedeutete der Viertelfinal Endstation. Aerni musste sich hauchdünn um 0,09 Sekunden dem Österreicher Matt geschlagen geben. Daniel Yule rutschte im 2. Durchgang aus und blieb so gegen den Deutschen Strasser chancenlos.

Denise Feierabend scheiterte bereits im Achtelfinal. Sie verlor ihr Duell mit der Deutschen Lena Dürr um 0,36 Sekunden.

Die Schrecksekunde

Dave Ryding stürzte in seinem Halbfinal gegen Matt hart. Der Brite kam aber mit dem Schrecken davon und konnte den Wettkampf fortsetzen. Blaue Flecken dürfte es trotzdem gegeben haben.

So geht es weiter

Technik ist auch weiterhin Trumpf: Am 3. und 4. Januar stehen die Slaloms in Zagreb auf dem Programm, ehe am Wochenende bei den Männern die Berner Oberländer Skiwochen in Adelboden mit einem Riesenslalom und einem Slalom starten. Die Frauen bestreiten die gleichen Disziplinen im slowenischen Kranjska Gora.

