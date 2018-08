Auf Anfrage eines Followers hat Lindsey Vonn auf der sozialen Plattform den Rücktritt per Ende Saison bekannt gegeben.

Vonn kündigt auf Instagram ihren Rücktritt an

«Last season of my career»

Lindsey Vonn hat auf Instagram ihren Rücktritt per Ende der kommenden Ski-Saison bekannt gegeben. Vonn postete in ihrer Story einen Fragebalken, welcher den Followern ermöglicht, ihr Fragen zu stellen. Auf die Frage «Wie lange planst du noch, professionell Ski zu fahren?» meinte die 33-Jährige, dass dies ihre letzte Saison sei.

Legende: Auf Anfrage eines Followers Lindsey Vonn gibt ihr Karriereende nach dieser Saison bekannt Instagram

Die Amerikanerin ist mit 82 Weltcupsiegen die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten. Während ihrer Karriere gewann sie ausserdem 4 grosse und 16 kleine Weltcup-Kristallkugeln. An den Olympischen Spielen gewann sie 2010 die Goldmedaille und an der Weltmeisterschaft 2009 holte sie mit dem Sieg in Abfahrt und Super-G das «Speed-Double».