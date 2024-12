Nach Sturz in Beaver Creek

Arnaud Boisset ist bei seinem Sturz in Beaver Creek einigermassen glimpflich davongekommen. Wie Swiss-Ski vor Ort mitteilte, war er beim Abtransport in ein Spital wieder bei Bewusstsein und ansprechbar. Laut Cheftrainer Thomas Stauffer zog sich der 26-jährige Walliser keine gravierenden Verletzungen zu.

Boisset war in der anspruchsvollen ersten Weltcup-Abfahrt des Winters nach einem Sprung zu Fall gekommen, mit dem Hinterkopf hart auf der vereisten Piste aufgeschlagen und in hohem Tempo in den Fangnetzen gelandet. Die schlimmen Bilder hatten beim Schweizer Doppelsieg durch Justin Murisier und Marco Odermatt für gemischte Gefühle gesorgt.