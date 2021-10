Legende: Fuhr im Vorjahr in Sölden auf Rang 2 Marco Odermatt. imago images

Schweizer Grossaufgebot zum Saisonstart

Swiss-Ski hat 10 Frauen und 8 Männer für den Saisonstart am Wochenende in Sölden, wo je ein Riesenslalom auf dem Programm steht, aufgeboten. Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Simone Wild, Mélanie Meillard, Andrea Ellenberger, Camille Rast, Vanessa Kasper, Vivianne Härri, Jasmina Suter und Priska Nufer wurden für das Rennen am Samstag selektioniert. Über einen Einsatz von Gisin, die am Pfeifferschen Drüsenfieber leidet, und Andrea Ellenberger (nach einem Kreuzbandriss noch rekonvaleszent) wird kurzfristig entschieden. Wendy Holdener fehlt verletzt.

Männer: Sonntag, 24. Oktober: 1. Lauf, 9:50 Uhr, 2. Lauf 13:20 Uhr

Bei den Männern starten Marco Odermatt, Loïc Meillard, Justin Murisier, Gino Caviezel, Daniele Sette, Cédric Noger, Daniel Yule und Tanguy Nef. Slalomspezialist Nef hatte sich in der internen Quali den letzten Startplatz gesichert.

Pirovanos Saison schon vorbei

Für Laura Pirovano ist die Saison vorbei, noch ehe sie begonnen hat. Die 23-jährige Italienerin zog sich im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Die Speed-Spezialistin hatte in der vergangenen Saison mit einem 4. und zwei 5. Rängen aufhorchen lassen.