Legende: Wird in Kvitfjell keine Rennen bestreiten Niels Hintermann. Keystone

Hintermann verletzt sich am Knie

Niels Hintermann ist am Donnerstag beim Abfahrtstraining im norwegischen Kvitfjell gestürzt. Nach dem Sturz verspürte der 24-jährige Swiss-Ski-Athlet starke Schmerzen im linken Knie. Die ersten Untersuchungen in Norwegen zeigten glücklicherweise keine relevanten strukturellen Schädigungen auf. Das Knie erlitt eine Überdehnung des Kapsel-Band-Apparats und des angrenzenden Weichteil-Gewebes. Hintermann reist am Freitag für weitere Untersuchungen zurück in die Schweiz. Ob er diese Saison nochmals ins Renngeschehen einsteigen kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.