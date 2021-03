Legende: Gewinnt an der Junioren-WM die Silbermedaille Fadri Janutin. Keystone

Zweite Schweizer Medaille an Junioren-WM

Fadri Janutin hat an der Junioren-WM in Bansko im Slalom die Silbermedaille gewonnen. Der 21-Jährige fuhr mit 0,48 Sekunden Rückstand auf Benjamin Ritchie (USA) auf Platz 2. Nach dem 1. Lauf hatte der Bündner noch zeitglich mit dem Amerikaner geführt. Mit Joel Lütolf auf Platz 5 gelang einem weiteren Schweizer ein Top-Resultat. Die coronabedingt verkürzte Junioren-WM ist für die Männer nach dem Slalom zu Ende, für die Juniorinnen beginnen die Titelkämpfe am Montag.

Slalom in Jasna bereits am Samstag

Das Programm des Weltcup-Wochenendes der Frauen in Jasna erfährt aufgrund der Wetterprognosen eine Änderung. Die Reihenfolge der zwei Rennen in der Slowakei ist getauscht worden. Der Slalom findet nun am Samstag, der Riesenslalom am Sonntag statt.