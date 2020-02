Legende: Genügt den Weltcup-Ansprüchen nicht Die Rennstrecke in Ofterschwang. imago images

Keine Rennen in Ofterschwang

Die für 7. und 8. März geplanten Weltcup-Rennen der Frauen in Ofterschwang sind abgesagt worden. Grund dafür sind laut FIS «die aktuellen Bedingungen am Berg sowie schlechte Wettprognosen.» Auf dem Programm standen am Samstag ein Riesenslalom, am Sonntag ein Slalom. Ob und wann die Rennen nachgeholt werden, ist noch offen. Gute Erinnerungen an den Ort im Oberallgäu hat Wendy Holdener. 2013 und 2018 wurde sie im Slalom jeweils Zweite.