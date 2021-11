Gewichtiger Ausfall in Österreichs Ski-Team

Legende: Verletzte sich im Training Marco Schwarz. imago images

Österreicher Schwarz fällt länger aus

Marco Schwarz muss wochenlang pausieren. Der 26-jährige Österreicher zog sich im Slalom-Training in seiner Heimat bei einem Einfädler einen Einriss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zu. Um eine Operation kommt der Kombinations-Weltmeister und Gewinner des Slalom-Weltcups der vergangenen Saison herum. «Wenn die Therapie ohne Probleme verläuft, kann er vermutlich in 6 Wochen wieder in das Skitraining zurückkehren», lautet die Prognose von Ärzte-Seite.