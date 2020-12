Legende: Will in Adelboden seinen Vorjahressieg wiederholen Daniel Yule. Keystone

Adelboden besteht Schneekontrolle

Die Piste am Chuenisbärgli hat die offizielle Schneekontrolle der FIS bestanden, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Die Rennstrecke sei damit bereit für die beiden Riesenslaloms am Freitag und Samstag, 8./9. Januar und den Slalom am Sonntag, 10. Januar 2021. Aufgrund der aktuellen Situation wird der Adelbodner Traditionsanlass unter Ausschluss von Zuschauern ausgetragen.