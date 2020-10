Legende: Aktuell gerade mit düsteren Aussichten Aleksander Kilde. imago images

Kilde muss mit Symptomen aussetzen

Der Ski-Zirkus hat seinen ersten prominenten Corona-Fall. Wie der norwegische Verband mitteilte, ist Aleksander Kilde an Covid-19 erkrankt. Der amtierende Gesamtweltcup-Sieger lässt ausrichten: «Ich habe leichte Symptome, aber mein Allgemeinzustand ist soweit gut.» Als Infizierter halte er sich an die Vorschriften. Kilde ist optimistisch, «dass ich mich schnell erholen werde». Der 28-Jährige war am Mittwoch aus Sölden zurückgekehrt. Beim Prolog auf dem Rettenbachgletscher schied er im 1. Lauf des Riesenslaloms aus. Der aktuell pausierende Weltcup wird am 13./14. November mit je einem Parallel-Riesenslalom in Lech-Zürs fortgesetzt.