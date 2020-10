Legende: Zog sich bei einem Trainingssturz eine Verletzung am Knie zu Reto Schmidiger. Keystone

Schmidiger am Knie verletzt

Reto Schmidiger ist zu einer Pause gezwungen. Der 28-jährige Slalom-Spezialist zog sich bei einem Trainingssturz eine Verletzung am linken Knie zu. Gemäss einer Mitteilung von Swiss-Ski förderten die Untersuchungen beim dreifachen Junioren-Weltmeister einen gerissenen Meniskus sowie einen Knorpelschaden zutage. Wie lange Schmidiger ausfallen wird, gab der Schweizer Verband nicht bekannt. Der B-Kader-Athlet schaffte in der letzten Saison im Weltcup vier Mal den Sprung in die Punkteränge. Sein bestes Ergebnis erzielte er im Januar im Slalom in Kitzbühel, als er das Rennen beim Sieg seines Landsmanns Daniel Yule als Neunter beendete.