Preisgelder bei Hahnenkamm-Rennen erhöht

Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel schütten bei ihrer 82. Auflage ein Rekord-Preisgeld von insgesamt 1 Million Euro aus. Vom 21. bis 23. Januar 2022 werden die Weltcup-Sieger der zwei Abfahrten und eines Slaloms jeweils 100'000 Euro erhalten, zudem wird neu bis zum 45. Abfahrtsplatz bezahlt. Damit stossen die Veranstalter im Tiroler Nobel-Ferienort im alpinen Skirennsport in eine neue Preisgeld-Dimension vor.

Nach Dressen fällt auch Ferstl aus

Der Deutsche Josef Ferstl wird den Auftakt in die am Wochenende beginnende Weltcup-Saison verpassen und die nächsten Wochen pausieren müssen. Der Kitzbühel-Sieger von 2019 im Super-G erlitt am Montag im Riesenslalom-Training einen Faszienriss im Oberschenkel. Der Ausfall des 32-Jährigen ist für die deutschen Speed-Spezialisten bereits der zweite Rückschlag. Zuvor hatte schon Thomas Dressen angekündigt, dass er den Speed-Start Ende November in Lake Louise (CAN) verpassen werde.