Legende: Muss pausieren Semyel Bissig. Freshfocus

Semyel Bissig verletzt sich am Knie

Semyel Bissig hat sich am Mittwochvormittag beim Riesenslalom-Training auf dem Gletscher in Saas Fee am Knie verletzt. Der Athlet aus dem B-Kader von Swiss-Ski riss sich das vordere Kreuzband am linken Knie und verletzte sich am inneren Meniskus. Im November letzten Jahres hatte Bissig mit Rang 5 im Parallelrennen von Lech-Zürs sein bestes Weltcup-Resultat erzielt.