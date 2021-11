Shiffrin und Vlhova verzichten auf Parallel-Rennen in Lech-Zürs

Legende: Werden für einmal nicht um den Sieg mitreden können Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin. Keystone

Sowohl Mikaela Shiffrin als auch Petra Vlhova verzichten auf einen Start beim Parallel-Rennen in Lech-Zürs (AUT) vom kommenden Samstag (16:55 Uhr, live auf SRF zwei). Während die US-Amerikanerin seit ihrem Auftaktsieg beim Riesenslalom in Sölden unter Rückenschmerzen leidet und sich auf deren Behandlung fokussiert, konzentriert sich die Slowakin Vlhova auf die Rennen von Levi und Killington. Nach dem Parallel-Rennen Lech-Zürs stehen am 20. und 21. November 2 Slaloms im finnischen Levi auf dem Plan, ehe es nach Nordamerika geht.