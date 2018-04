Die 1. Entscheidung bei den Schweizer Meisterschaften der Alpinen in Davos ist gefallen: Abfahrtsgold geht an Priska Nufer.

In Abwesenheit der besten Schweizer Abfahrerinnen gewann die 26-jährige Priska Nufer bei den nationalen Abfahrtsmeisterschaften in Davos die Goldmedaille.

Die Obwaldner Speed-Spezialistin hatte im Ziel eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf Jasmine Flury. Hinter der Österreicherin Nina Ortlieb (0,03 zurück) gewann Jasmina Suter als Vierte die Bronzemedaille (+ 0,26).

Für Nufer ist es der erste nationale Titel bei der Elite. Im Vorjahr war sie ebenfalls in Davos Zweite geworden, vor sechs Jahren in Veysonnaz Dritte (jeweils in der Abfahrt).

Illustre Abwesende

Nicht am Start waren unter anderen die erfolgreichen Olympia-Starterinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin sowie Corinne Suter, Lara Gut und die im vor dem Rennen ausgetragenen Training gestürzte Joana Hählen.

In Davos werden bis am Freitag die Speed-Disziplinen sowie die Entscheidungen in der Kombination ausgetragen. Die Wettbewerbe im Riesenslalom und Slalom finden am Wochenende in Meiringen-Hasliberg statt.