Semyel Bissig holt im Hundertstel-Krimi Bronze

Heute, 11:41 Uhr

Semyel Bissig ist an den Junioren-Weltmeisterschaften in Are (Sd) haarscharf am Titel vorbeigeflitzt. Der 19-jährige Nidwaldner aus dem C-Kader rettete aber Bronze ins Ziel.

Bild in Lightbox öffnen. Die Schweiz hat an der Junioren-WM den 2. Medaillengewinn bejubeln können. Trotzdem klebt weiterhin das Hundertstel-Pech an den Latten der Swiss-Ski-Athleten. So hatten am Mittwoch Katja Grossmann 0,02 Sekunden zum Titel gefehlt – die junge Bernerin tröstete sich mit Abfahrts-Silber darüber hinweg. Wie Odermatt und Meillard Auch am 2. Renntag ging eine hauchdünne Entscheidung zu Ungunsten eines Schweizers aus. Diesmal war Semyel Bissig der Pechvogel. Der Nidwaldner büsste winzige 2 Hundertstel auf die Siegerzeit ein, was ihm nur noch Rang 3 eintrug. Bissig «wurmte» aber nicht das verpasste Gold, vielmehr freute sich der Technik-Spezialist über den Podestplatz. Am Tag zuvor hatte die Nachwuchshoffnung an Position 21 noch klar zu den Geschlagenen gezählt. Nun aber sorgte Bissig für die 3. Schweizer Super-G-Bronze in Serie – seine Vorgänger sind Loic Meillard (2015) und Marco Odermatt (2016). Den WM-Titel ging an den Franzosen Nils Alphand, der Raphael Haaser (Ö) um 0,01 Sekunden schlug.

bud