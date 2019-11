Sportpanorama plus

«Ich habe ein sehr gutes Gefühl für den Ski. Aber nach der Verletzung muss ich dieses Gefühl nun erst wieder finden.» Mélanie Meillard, fraglos eines der grössten Talente ihrer Generation, wurde 2018 von einem Kreuzbandriss ausser Gefecht gesetzt.

Auch wenn der erste Slalom der Saison am 23. November in Levi für sie noch zu früh kommt, befindet sich die 21-Jährige auf dem Weg zurück. Dieser ist jedoch beschwerlich, verzögerte doch eine Bänderverletzung, die sich Meillard beim Wandern zuzog, die Heilung. Wir haben die Neuenburgerin in den letzten Monaten dabei begleitet, wie sie fürs Comeback schuftet.

TV-Hinweis Am Sonntag, 17. November, um 17:00 Uhr zeigt SRF zwei im Rahmen von sportpanorama plus den Film «Mélanie Meillard – Verletzungen! Rückschläge! Comeback?».